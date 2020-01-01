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Режим вывода предупреждающих сообщений на многофункциональном дисплее
Режим вывода предупреждающих сообщений на дисплее Honda Insight
Если система обнаруживает какую-либо проблему, влияющую на функционирование автомобиля Honda Insight, например, низкий уровень моторного масла или неплотно закрытую дверь, то на многофункциональный информационный дисплей выводится соответствующее предупреждающее информационное сообщение. При этом обычный порядок вывода информации на дисплей прерывается, и на него выводится одна или несколько пиктограмм и (или) текстовых сообщений. Большинство предупреждающих сообщений остаются на дисплее в течение 5 секунд, после чего обычный режим работы дисплея восстанавливается. Некоторые предупреждающие сообщения остаются на дисплее до тех пор, пока проблема не будет устранена.
На некоторых моделях многофункциональный информационный дисплей отображает использование телефонной гарнитуры, сигнализатор напоминания о техобслуживании и сигнализатор напоминания о замене жидкости для коробки передач (CVTF).
На новом автомобиле, только что поступившем с завода-изготовителя, в качестве предупреждений выводятся только пиктограммы без текстового сопровождения. Вы можете самостоятельно задать режим вывода пиктограмм с текстовыми сообщениями. Для некоторых пиктограмм, таких как предупреждение о низкой температуре наружного воздуха и напоминание о не пристегнутых задними пассажирами ремнях безопасности, текстовые сообщения не предусмотрены.
В данном разделе символы с текстовыми сообщениями приведены в качестве примера. Фактически, те же символы могут выводиться на дисплей без текста.
При выводе пиктограмм с текстовыми сообщениями или без них на приборной панели могут включиться соответствующие визуальные сигнализаторы. Кроме того, включается индикатор информационных сообщений, который не выключается до тех пор, пока проблема не будет ликвидирована.
При первом включении режима вывода предупреждающих информационных сообщений (значков) вы услышите звуковой сигнал.
Если выводится несколько предупреждающих значков/сообщений, то каждый (-ое) отображается по порядку в течение 5 секунд.
Для переключения значков/сообщений ранее, чем через 5 секунд или для выбора нормального отображения дисплея, нажмите повторно кнопку INFO (вверх-вниз) на рулевом колесе.
Если индикатор предупреждающих сообщений будет высвечен на приборной панели, вы сможете увидеть предупреждающие значки/сообщения при повторном нажатии кнопки INFO (вверх-вниз).
Даже если вы переключите отображение с предупреждающих значков/сообщений на нормальное отображение дисплея, некоторые важные предупреждающие значки/сообщения будут высвечиваться вновь через равные промежутки времени до тех пор, пока проблема не будет
устранена.
Описание каждого предупреждающего значка или сообщения на дисплее Хонда Инсайт
Ниже приводится список всех значков:
Сигнализатор неисправности систем двигателя
Индикатор высокой / низкой температуры
Сигнализатор падения давления масла
Индикатор включения стояночного тормоза / сигнализатор неисправности тормозной системы
Сигнализатор низкого уровня моторного масла
Неисправность датчика уровня моторного масла
Сигнализатор неисправности электроприводного усилителя рулевого управления EPS
Сигнализатор неисправности системы электроснабжения (разряд аккумуляторной батареи)
Сигнализатор системы комбинированного электроуселителя двигателя IMA
Сигнализатор неисправности дополнительной системы безопасности
Сигнализатор неисправности антиблокировочной тормозной системы (ABS)
Сигнализатор включения стояночного тормоза
Сигнализатор низкого уровня тормозной жидкости
Сигнализатор возможной неисправности трансмиссии CVT
Индикатор системы динамической стабилизации
Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности
Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира
Пиктограмма контроля состояния ремней безопасности пассажиров заднего сиденья
Сигнализатора показывает, что все двери автомобиля и крышка багажника открыты
Индикатор включенного освещения
Сигнализатор включения зажигания
Сигнализатор ключа в замке зажигания в положении ACCESSORY
Сигнализатор ключа в замке зажигания в положении ACCESSORY
Сигнализатор при низком уровне жидкости омывателя ветрового стекла
Сигнализатор температуры наружного воздуха близкого к нулевому значению (лед) (так называемый индикатор - "снежинка")
Сигнализатор проблемы с автоматической системой управления освещением
Сигнализатор телефонной гарнитуры «Hands-Free» (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Сигнализатор установленной максимальной скорости (в данном случае 80 км/ч)
Сигнализатор выбранной скорости движения автомобиля
Сигнализатор низкого уровня топлива
Сигнализатор о скорой необходимости проведения техобслуживания автомобиля
Сигнализатор о скорой необходимости проведения технического обслуживания Honda Insight
Сигнализатор информирует о том, что по возможности, как можно быстрее произведите осмотр автомобиля на станции техобслуживания
Сигнализатор информирует о том, что по возможности, как можно быстрее произведите осмотр автомобиля на сервисе
Сигнализатор, если необходимо произвести ремонт одной из деталей автомобиля менее чем через 30дней или величина оставшейся дистанции составляет примерно 30 дней
Сигнализатор, если необходимо произвести ремонт одной из деталей автомобиля менее чем через 10 дней или величина оставшейся дистанции составляет примерно 10 дней
Сигнализатор, если после напоминания о техобслуживании, а также по достижению величины времени и дистанции значения 0 так и не был произведен необходимый ремонт одной из деталей автомобиля (выводится показатель времени и дистанции в отрицательном значении)
Сигнализатор, если после напоминания о техобслуживании, а также по достижению величины времени и дистанции значения 0 так и не был произведен необходимый ремонт одной из деталей автомобиля (выводится показатель времени и дистанции в отрицательном значении)
Сигнализатор напоминания о замене жидкости для коробки передач
Сигнализатор, если величина оставшейся дистанции для замены жидкости в CVT находится в промежутке 900–0 км
Сигнализатор, если после напоминания, а также по достижению величины дистанции значения 0 так и не была произведена замена жидкости коробки передач.
У Вас еще остались вопросы по этой теме? Можете задать их на нашем форуме! Или помочь разобраться другим с этим и другими вопросами, которые касаются гибридного Инсайта. :)
Просмотров: 24 446
Размещено на Honda-insight.info: 17-05-2014, раздел: Эксплуатация автомобиля
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